Доделка "CRM1"

Платформа: PHP+mySQL

Требования:

- Опыт работы с PHP+mySQL от 2-х лет (процедурное программирование, ООП приветствуется);

- Совмещение с фрилансерством (во время выполнения проекта) не приветствуется;

Вариант 1. При удаленной работе:

- Общение с офисом при помощи голосовых функций Skype;

Так как проконтролировать удаленно работу мы не можем, поэтому предлагается следующая компенсационная модель:

Постостоянная часть: 5000 руб. (за исправление текущих ошибок в системе) + за каждый блок ТЗ ( + доп. бонус при выполнении срока сдачи блока, - за выбивание из срока выбивание срока сдачи блока). Т.о. при удаленной работе Вы можете работать хоть круглосуточно, чтобы быстрее выполнять блоки ТЗ и зарабатывать больше.

Блоки расчитаны на доход 25 000 руб. в месяц и более.

Жду список выполненных работ (с указанием степени участия), а также пример кода на PHP.

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P.S.

По ICQ я не общаюсь. Его у меня нет. С людьми, которые предлагают общение по ICQ, вместо телефона (или голосового Skype) я общаться не буду.

Для общения со мной голосом или письменно в режиме он-лайн, пожалуйста, используйте Skype. Скачать скайп можно по ссылке: http://www.skype.com/intl/ru/

Мой ник в Скайп: stepan4000

Телефон: +7 962 6952865

e-mail сообщу в личку.

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Менеджеров и агентов просьба мне не писать, если мне нужно будет обратиться в агентство, я сам выберу исполнителя работ.

Я буду общаться только с программистами PHP.