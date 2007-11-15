Необходимо сделать аналог сайта http://www.arke-mi.it/ Интересует в первую очередь момент перелистывания каталога на флеш и сроки-цена за эту часть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доделка "CRM1"
Платформа: PHP+mySQL
Требования:
- Опыт работы с PHP+mySQL от 2-х лет (процедурное программирование, ООП приветствуется);
- Совмещение с фрилансерством (во время выполнения проекта) не приветствуется;
Вариант 1. При удаленной работе:
- Общение с офисом при помощи голосовых функций Skype;
Так как проконтролировать удаленно работу мы не можем, поэтому предлагается следующая компенсационная модель:
Постостоянная часть: 5000 руб. (за исправление текущих ошибок в системе) + за каждый блок ТЗ ( + доп. бонус при выполнении срока сдачи блока, - за выбивание из срока выбивание срока сдачи блока). Т.о. при удаленной работе Вы можете работать хоть круглосуточно, чтобы быстрее выполнять блоки ТЗ и зарабатывать больше.
Блоки расчитаны на доход 25 000 руб. в месяц и более.
Жду список выполненных работ (с указанием степени участия), а также пример кода на PHP.
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P.S.
По ICQ я не общаюсь. Его у меня нет. С людьми, которые предлагают общение по ICQ, вместо телефона (или голосового Skype) я общаться не буду.
Для общения со мной голосом или письменно в режиме он-лайн, пожалуйста, используйте Skype. Скачать скайп можно по ссылке: http://www.skype.com/intl/ru/
Мой ник в Скайп: stepan4000
Телефон: +7 962 6952865
e-mail сообщу в личку.
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Менеджеров и агентов просьба мне не писать, если мне нужно будет обратиться в агентство, я сам выберу исполнителя работ.
Я буду общаться только с программистами PHP.
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