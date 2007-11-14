Сделать аналог сайта на флеш

Веб-программированиеЗакрыт19 заявок289 просмотров
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Необходимо сделать аналог сайта

http://www.arke-mi.it/

Интересует в первую очередь момент перелистывания каталога на флеш и сроки-цена за эту часть

16 лет назад
evsoft
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад