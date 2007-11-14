Сделать аналог сайта на флеш

Добавить на сайт админку для новостей. И полностью ее настроить. Чтобы выдавала точно так же как сейчас: dohodnoemesto.ru Сроков 1 день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать аналог сайта
Интересует в первую очередь момент перелистывания каталога на флеш и сроки-цена за эту часть
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