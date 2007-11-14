Разработка близкая к блог-хостинг сервису

Необходим движок блог-хостинг сервиса , т.е. пользователи могут создавать свои блоги.

В отличии от стаднартных сервисов (ЖЖ, Ли.ру и т.д.) многие функции НЕ НУЖНЫ,

в т.ч.: – никакой связи между пользователями, френд-лент и т.д., персонализация дизайна блога (только выбор из предуставновленных ранее шбалонов)

По сути, пользователь создает "блог", и по нескольким каегориям может наполнять его контенотом.

Приветствуются свои наработки или опыт подобных разработок.

Подробнее – при связи.