Создание магазина на Shop Script

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок174 просмотра
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Необходимо уставить на хостинге и настроить магазин на Shop Script Premium.

Дизайн не требуется.

От вас портфолио + опыт работы с данным движком.

16 лет назад
rvach
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад