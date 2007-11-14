Установка shop-script+спарсить товары с 003.ru

$120
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок172 просмотра
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Требуется установить интернет-магазин шоп скрипт и спарсить в него товары с сайта 003.ру Время для работы не больше 3-х дней.

16 лет назад
Skorikov
Гость 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад