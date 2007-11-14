Установка shop-script+спарсить товары с 003.ru

Нужно создать поисковую машину на основе движка и mysql. хотелось бы аналог или усовершенственная версия warezmachine.ru. всю информацию по функциям смотрите на WAREZMACHINE.RU
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Требуется установить интернет-магазин шоп скрипт и спарсить в него товары с сайта 003.ру Время для работы не больше 3-х дней.
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