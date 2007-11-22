Добавить на сайт админку для новостей.

$30
Веб-программированиеЗавершен13 заявок251 просмотр
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Сроков 1 день.

16 лет назад
arikon1
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kort
38 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$30
очень понравилась работа. Задание наше звучало хоть и просто, но пришлось сделать много серьезных доработок, от которых kort не отказался. Поэтому, программист знает толк... Рекомендую...
Очень понравилось работать. Четко, быстро, в срок, надежно. Обязательно продолжим сотрудничество.