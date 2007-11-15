Нужно немного доработать модуль Community builder

Добрый день. Нужно сделать парсер курса валют с сайта — http://mobiasbank.md/index.cfm?lang=ru для сайта — http://azentatravel.com/ Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В процессе регистрации нужно исправить пару полей, автоматическая авторизация после регистрации (почему то не работает)
Стоит интегрция регистрации joomla и virtuemart
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