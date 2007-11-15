Нужно немного доработать модуль Community builder

Добрый день, ищу специалистов по Typo3. Есть дизайн www.panthera-it.de/layout.. (48 мб вес). Вот можно и bmp посмотреть www.panthera-it.de/schmit.. Есть уже коечто нарезанное но недоведённое до ума www.panthera-it.de/schmit.. Всё дело заключается, что требуется нарезать дизайн/дизайны и интегрировать в typo3. Сложность заключается в ...