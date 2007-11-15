Нужно немного доработать модуль Community builder

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В процессе регистрации нужно исправить пару полей, автоматическая авторизация после регистрации (почему то не работает)

Стоит интегрция регистрации joomla и virtuemart

Unity
16 лет назад
lutuy
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на "БитриХе"

    Есть сайт, построенный полностью на CMS битрикс. Нужно его доработать в соответствии с пожеланиями владельца. Пожелания выглядят не в виде одного единоразового ТЗ, а постоянно добавляющихся идей по поводу того или иного раздела или модуля. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доделать шаблон и интегрировать его в typo3

    Добрый день, ищу специалистов по Typo3. Есть дизайн www.panthera-it.de/layout.. (48 мб вес). Вот можно и bmp посмотреть www.panthera-it.de/schmit.. Есть уже коечто нарезанное но недоведённое до ума www.panthera-it.de/schmit.. Всё дело заключается, что требуется нарезать дизайн/дизайны и интегрировать в typo3. Сложность заключается в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Грабер-парсер

    Нужно написать скрипт, который будет брать новости с сайта и постить их в форум (создавая новую тему) (форум IPB) оставляйте сроки выполнения и цены... предпочтение будет отдаваться более низкому бюджету

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта для радио

    $1000

    Создание сайта для радио Poosk.fm - Первое Семейное Интернет радио России, разделы для сайт Новости, Рингтоны, Концерт по заявкам, Хит Парад, Блоги для Dj, Медиа, Расписание Эфира, Акции и конкурсы, Фотогалерея, Чат, Модуль рекламы для ...

    Веб-программирование42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделка "CRM1"

    $1000

    Доделка "CRM1" Платформа: PHP+mySQL Требования: - Опыт работы с PHP+mySQL от 2-х лет (процедурное программирование, ООП приветствуется); - Совмещение с фрилансерством (во время выполнения проекта) не приветствуется; Вариант 1. При удаленной работе: - Общение с офисом при помощи голосовых функций Skype; Так ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несложный комплексный заказ для "большого брэнда"

    $500

    я получил этот заказ как дизайнер, в основном работа визуальная, это флэш-сайт, помимо дизайна его контент и навигация выполняется мной во флэше, но есть также и ряд интерактивных (программных) функций, которые необходимо реализовать необходимы отработанные профессиональные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка близкая к блог-хостинг сервису

    $1000

    Необходим движок блог-хостинг сервиса , т.е. пользователи могут создавать свои блоги. В отличии от стаднартных сервисов (ЖЖ, Ли.ру и т.д.) многие функции НЕ НУЖНЫ, в т.ч.: – никакой связи между пользователями, френд-лент и т.д., персонализация дизайна блога ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад