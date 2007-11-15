Доделать шаблон и интегрировать его в typo3

Нужно написать скрипт, который будет брать новости с сайта и постить их в форум (создавая новую тему) (форум IPB) оставляйте сроки выполнения и цены... предпочтение будет отдаваться более низкому бюджету
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
ищу специалистов по Typo3.
Есть дизайн www.panthera-it.de/layout.. (48 мб вес).
Вот можно и bmp посмотреть www.panthera-it.de/schmit..
Есть уже коечто нарезанное но недоведённое до ума www.panthera-it.de/schmit..
Всё дело заключается, что требуется нарезать дизайн/дизайны и интегрировать в typo3.
Сложность заключается в следующем, шаблон меняется в зависимости от уровня документа, Цветовая гамма в зависимости от категории, так же навигация делится на 2, верхняя первый и второй уровень, слева второй и третий уровень. Причём в верхней навигации уже используются цвета в зависимости от категории и используется выплывающее меню.
Typo3 уже установленно.
Прошу обращатся, только тех кто действительно хорошо знаком с тайпо.
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