Доделать шаблон и интегрировать его в typo3

Добрый день,

ищу специалистов по Typo3.

Есть дизайн www.panthera-it.de/layout.. (48 мб вес).

Вот можно и bmp посмотреть www.panthera-it.de/schmit..

Есть уже коечто нарезанное но недоведённое до ума www.panthera-it.de/schmit..

Всё дело заключается, что требуется нарезать дизайн/дизайны и интегрировать в typo3.

Сложность заключается в следующем, шаблон меняется в зависимости от уровня документа, Цветовая гамма в зависимости от категории, так же навигация делится на 2, верхняя первый и второй уровень, слева второй и третий уровень. Причём в верхней навигации уже используются цвета в зависимости от категории и используется выплывающее меню.

Typo3 уже установленно.

Прошу обращатся, только тех кто действительно хорошо знаком с тайпо.