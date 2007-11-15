CMS по аналогу

http://battle8.hip-hop.ru

http://battle7.hip-hop.ru

http://battle6.hip-hop.ru

Вот в принцепи это одна и таже cms тока модернизировалась из года в год

нужны такие же функции

Управление оценками и каментариями из админки

Создание пользователей из админки которые могут только от своего имени ставит оценки.

Возможность в таблице выбора с фэйсом учасника или нет.

Админка с графикой для приятного восприятмя.

Прикрутка моего шаблона для этой cms'ки.

для судий отдельная панель, как типа модерской.

Можно сделать модульностью как там. будет удобней.

Удобный инстал.

Хранение данных в майскул, переиминовывание треков в замисимости от раунда тоесть: allbattle_name_r1.mp3 и т.д.

Возможность создания страниц пользователей с их информацией, фотографиями контактами и трэками раундов.

Сколько сиё чудо будет стоить?

Только без таких XSS'ок http://battle8.hip-hop.ru/index.php?mode=articles&id=-5 union select+'%22%3E%3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E','%E2%FB%E2%EE%E42'/*

)))

Лутче постукивать в 377-377-777