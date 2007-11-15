CMS по аналогу

$250
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://battle8.hip-hop.ru

http://battle7.hip-hop.ru

http://battle6.hip-hop.ru

Вот в принцепи это одна и таже cms тока модернизировалась из года в год

нужны такие же функции

Управление оценками и каментариями из админки

Создание пользователей из админки которые могут только от своего имени ставит оценки.

Возможность в таблице выбора с фэйсом учасника или нет.

Админка с графикой для приятного восприятмя.

Прикрутка моего шаблона для этой cms'ки.

для судий отдельная панель, как типа модерской.

Можно сделать модульностью как там. будет удобней.

Удобный инстал.

Хранение данных в майскул, переиминовывание треков в замисимости от раунда тоесть: allbattle_name_r1.mp3 и т.д.

Возможность создания страниц пользователей с их информацией, фотографиями контактами и трэками раундов.

Сколько сиё чудо будет стоить?

Только без таких XSS'ок http://battle8.hip-hop.ru/index.php?mode=articles&id=-5 union select+'%22%3E%3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E','%E2%FB%E2%EE%E42'/*

)))

Лутче постукивать в 377-377-777

16 лет назад
skivig
33 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поздравительный мульт

    Сцена и текст Как это может выглядеть и слышаться Раскручиваясь вокруг своей оси на экране появляется (влетает, въезжает) глобус и тормозит с видом на ту часть, где располагаются офисы компании. Надпись (как название передачи): Название компании -ПРОГНОЗ 2008 Должно выглядеть ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка сайта на "БитриХе"

    Есть сайт, построенный полностью на CMS битрикс. Нужно его доработать в соответствии с пожеланиями владельца. Пожелания выглядят не в виде одного единоразового ТЗ, а постоянно добавляющихся идей по поводу того или иного раздела или модуля. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доделать шаблон и интегрировать его в typo3

    Добрый день, ищу специалистов по Typo3. Есть дизайн www.panthera-it.de/layout.. (48 мб вес). Вот можно и bmp посмотреть www.panthera-it.de/schmit.. Есть уже коечто нарезанное но недоведённое до ума www.panthera-it.de/schmit.. Всё дело заключается, что требуется нарезать дизайн/дизайны и интегрировать в typo3. Сложность заключается в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Грабер-парсер

    Нужно написать скрипт, который будет брать новости с сайта и постить их в форум (создавая новую тему) (форум IPB) оставляйте сроки выполнения и цены... предпочтение будет отдаваться более низкому бюджету

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта для радио

    $1000

    Создание сайта для радио Poosk.fm - Первое Семейное Интернет радио России, разделы для сайт Новости, Рингтоны, Концерт по заявкам, Хит Парад, Блоги для Dj, Медиа, Расписание Эфира, Акции и конкурсы, Фотогалерея, Чат, Модуль рекламы для ...

    Веб-программирование42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделка "CRM1"

    $1000

    Доделка "CRM1" Платформа: PHP+mySQL Требования: - Опыт работы с PHP+mySQL от 2-х лет (процедурное программирование, ООП приветствуется); - Совмещение с фрилансерством (во время выполнения проекта) не приветствуется; Вариант 1. При удаленной работе: - Общение с офисом при помощи голосовых функций Skype; Так ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несложный комплексный заказ для "большого брэнда"

    $500

    я получил этот заказ как дизайнер, в основном работа визуальная, это флэш-сайт, помимо дизайна его контент и навигация выполняется мной во флэше, но есть также и ряд интерактивных (программных) функций, которые необходимо реализовать необходимы отработанные профессиональные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад