CMS по аналогу

Сцена и текст Как это может выглядеть и слышаться Раскручиваясь вокруг своей оси на экране появляется (влетает, въезжает) глобус и тормозит с видом на ту часть, где располагаются офисы компании. Надпись (как название передачи): Название компании -ПРОГНОЗ 2008 Должно выглядеть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот в принцепи это одна и таже cms тока модернизировалась из года в год
нужны такие же функции
Управление оценками и каментариями из админки
Создание пользователей из админки которые могут только от своего имени ставит оценки.
Возможность в таблице выбора с фэйсом учасника или нет.
Админка с графикой для приятного восприятмя.
Прикрутка моего шаблона для этой cms'ки.
для судий отдельная панель, как типа модерской.
Можно сделать модульностью как там. будет удобней.
Удобный инстал.
Хранение данных в майскул, переиминовывание треков в замисимости от раунда тоесть: allbattle_name_r1.mp3 и т.д.
Возможность создания страниц пользователей с их информацией, фотографиями контактами и трэками раундов.
Сколько сиё чудо будет стоить?
Только без таких XSS'ок http://battle8.hip-hop.ru/index.php?mode=articles&id=-5 union select+'%22%3E%3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E','%E2%FB%E2%EE%E42'/*
)))
Лутче постукивать в 377-377-777
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