Поздравительный мульт

Сцена и текст Как это может выглядеть и слышаться

Раскручиваясь вокруг своей оси на экране появляется (влетает, въезжает) глобус и тормозит с видом на ту часть, где располагаются офисы компании.

Надпись (как название передачи):

Название компании -ПРОГНОЗ 2008 Должно выглядеть как краткая заставка перед началом прогноза погоды. Буквально до 5 секунд. Сопровождающая музыка возможна та же, что и из известного в России ТВ прогноза погоды. Могут появляться в замикшированном виде элементы, используемые далее в мультике (человечки, снежинки, значки и пр.).

Программа начинается появлением карты СНГ. На фоне нее стоит Диктор – Дед Мороз (он входит в кадр после появления карты).

Он рассказывает (сообщает прогноз) и по мере его рассказа на карте должны появляться елочки c флажками сайта компании и др сайтов-регионов, о которых она говорит. Описание Деда Мороза:

Дед Мороз должен быть достаточно «живым»…двигаться в кадре и активно жестикулировать.

Мелодия на заднем фоне сопровождает весь прогноз погоды.

Дед Мороз: «По прогнозам специалистов компании в 2008 году в городах России и странах Ближнего Зарубежья ожидается благоприятная атмосфера и «наплыв» достойных соискателей.

Над картой в этот момент появляются бурные осадки из соискателей - много маленьких схематичных человечков (можно белых). Можно весь экран ими заполнить, так, чтобы на какой-то момент «утопить» в них Деда Мороза. Но он встрепенулся и продолжает дальше прогноз.

Дед Мороз: «Уровень закрытых вакансий в Северо-Западном, Восточно-Центральном регионах и в Поволжье достигнет максимальных показателей». Контуры этих областей заполнить снежинками с надписью «проект выполнен».

Дед Мороз: «Особенно теплые атмосферные отношения между клиентами и представителями установятся в южных районах России и в Черноземье». Изобразить тех же человечков в обнимку друг с другом. Они летят навстречу друг другу, встречаются и обнимаются.

Дед Мороз: «В Сибири, Казахстане и на Урале сильный, порывистый ветер принесет работодателям большое количество профессионалов. В результате чего артериальное давление ваших конкурентов будет падать». На фоне карты этих регионов: к мужчине в костюме с портфелем, с надписью "конкурент" подбегает маленький мышонок в синей шапке . Мужчина пугается и падает в обморок. Мышонок удивленно разводит руками.

Дед Мороз: «Благоприятная карта погоды на Украине. В новом году ожидается шквалистый поток откликов на предложения». Карту Украины можно выложить в виде квадратиков с надписью пректы – на них сверху летит поток снежков. Снежки падают на карту и разбиваются – закрывают надпись «проект» надписью «завершен».

Дед Мороз: «В Санкт-Петербурге - ясно. Приближающийся антициклон в 2008 году принесет на берега Невы успех в работе и процветание, сообщает источник компании. В Москве также будет царить теплая рабочая атмосфера.

В 2007 году во всех регионах выпало рекордное кол-во осадков резюме. Благоприятная тенденция ожидается и в наступающем году». (на экране появляется большой смайлик, крутиться, уменьшается, и ложиться на карте в том месте, где располагаться город и надпись "Москва").

Спонсор нашего выпуска – компанияr. Поздравляет всех своих клиентов и соискателей с наступающим Новым годом и Рождеством!» (на протяжении всего прогноза держать в верхнем правом углу логотип компании

Концовка: Далее монитор, на котором транслировался прогноз погоды с картой СНГ приближается и увеличивается во весь экран. На нем появляется машина (вид сзади). Вместо номера надпись - «2008», в кузове два мешка с надписью «» и «». В машину садиться Дед Мороз и уезжает. Здесь мелодия прогноза погоды снова выходит «из тени» и сопровождает дальнейшие действия.

Следующий кадр – карта СНГ, на которой елочками обозначены офисы компании и машина Деда Мороза оставляет на снежной земле след, который превращаются в надпись «С Новым Годом! По карте едет машина и там где она проезжает в местах наших офисов появляются елочки.

На месте того региона, в котором находится клиент (например, Екатеринбург), елочка появляется и начинает расти.

Экран приближается: в кадре - елка, на ней появляется звезда, шары и коробки с подарками.

И надпись «С Наступающим! » (или другой региональный логотип). На месте елки здесь мигает надпись «Екатеринбург». Когда зритель наводит курсор на надпись – появляется елка. Изображение увеличивается. Следующий кадр: Елка, на елке постепенно появляются звезда, шарики и внизу подарочные коробки.

Надпись: «С Наступающим!» и региональный логотип