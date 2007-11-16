Модуль оплаты и доработка для Shop-Script

Необходимо в кратчайшие сроки выполнить следующие виды работ:

1) Совместить Shop-Script Premium с приемом кредитных карт по схеме необходимого мне банка. Возможно на основе существующего модуля. Нужная схема правильно реализована здесь http://www.kosmas.cz/ (движок не Shop-Script) Информация находится здесь - http://www.volny.cz/ohota/bank.doc

Инструкция, к сожалению, только на чешском, но думаю, основной принцип програмисту будет понятен.Что непонятно - переведу.

2)Сделать так, что бы автоматически добавлялся процент к цене, а где-то цена оставалась по умолчанию, в зависимости от выбора способа оплаты. Например, при выборе Rupay добавлялись 5% к общей стоимости.

2) Прикрутить данные с кодами системы оплаты для Z-PAYMENT http://www.z-payment.ru/

к существующему модулю (совместим с webmoney и Rupay) или написать новый. Инструкция на русском с кодами здесь - http://www.volny.cz/ohota/InterfaceWM.doc

Пожалуйста, предлагайте свою цену по пунктам.

Просьба не беспокоится:

1) Тем, кто за доработку-создание модуля просит 300-500$. Это предложение не для вас.

2) Тем, кто оставив встречное предложнение, не отвечает на сообщения, по несколько дней отсутствует в ICQ

3) Тем, кто привык что бы его упрашивали. Мне нужна четкая цена и сроки, а не обещания - "сделаю когда время будет".

Заранее благодарен откликнувшимся фрилансерам.