Модуль оплаты и доработка для Shop-Script

Нужен чекер SOCKS и простых прокси на php Требования: нужно что то такого типа http://www.greatitaly.info/proxy/checkproxy.php Или прокси берутся из 1.txt (лучше вставляем в пустое поле список), удаляются дубликаты, чекаются и гуды записываются в 2.txt (или выводятся на экран)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в кратчайшие сроки выполнить следующие виды работ:
1) Совместить Shop-Script Premium с приемом кредитных карт по схеме необходимого мне банка. Возможно на основе существующего модуля. Нужная схема правильно реализована здесь http://www.kosmas.cz/ (движок не Shop-Script) Информация находится здесь - http://www.volny.cz/ohota/bank.doc
Инструкция, к сожалению, только на чешском, но думаю, основной принцип програмисту будет понятен.Что непонятно - переведу.
2)Сделать так, что бы автоматически добавлялся процент к цене, а где-то цена оставалась по умолчанию, в зависимости от выбора способа оплаты. Например, при выборе Rupay добавлялись 5% к общей стоимости.
2) Прикрутить данные с кодами системы оплаты для Z-PAYMENT http://www.z-payment.ru/
к существующему модулю (совместим с webmoney и Rupay) или написать новый. Инструкция на русском с кодами здесь - http://www.volny.cz/ohota/InterfaceWM.doc
Пожалуйста, предлагайте свою цену по пунктам.
Просьба не беспокоится:
1) Тем, кто за доработку-создание модуля просит 300-500$. Это предложение не для вас.
2) Тем, кто оставив встречное предложнение, не отвечает на сообщения, по несколько дней отсутствует в ICQ
3) Тем, кто привык что бы его упрашивали. Мне нужна четкая цена и сроки, а не обещания - "сделаю когда время будет".
Заранее благодарен откликнувшимся фрилансерам.
- Похожие заказы
- $5Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется написание модуля для вывода потокового видео на сайте. Речь идет о многопользовательской системе (видеоконференция, видеочат). Просим указать точные сроки, конкретную цену и привести готовые примеры в портфолио. В случает выбора Вашей кандидатуры, в договоре будет указана именно ...Закрыт16 лет назад
- $100
Нужно перенести готовый сайт на Slaed CMS, так чтобы все функции сайта работали Более подробно обсудим в ICQВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
2 Задания: 1. Есть таблица в mysql, там есть столбец с описанием. Нужно сделать скрипт, который бы подключался к необходимой таблице через указание необходимых данных(логин и пароль бд, название талблицы, название столбца таблицы). И вносил бы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
На сайте есть куча категорий, сайт на ДЛЕ. Нужно сделать так, чтобы зарегистрированные пользователи могли добавлять статьи только в 2-3 категории, на выбор админа.Закрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать флэшь проложение: 1. Отображает список альбомов. 2. Отображает фотографии из альбома по порядку, в случайных местах области просмотра. 3. Показ слайдшоу из выбранного альбома 4. Наложение сверху картинки при отображении 1,2,3. 5. Все данные получаются черезз ХМЛ сервис.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
У нас есть флешка, которую надо переделать. Тел: 279-18-54 (Киев)Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
Подкоректировать модуль "библиотека" для DLE 6.3 для организации библиотеки java книг ( 1 книга это два файла). Установить на сайт.Закрыт16 лет назад
- $250
http://battle8.hip-hop.ru http://battle7.hip-hop.ru http://battle6.hip-hop.ru Вот в принцепи это одна и таже cms тока модернизировалась из года в год нужны такие же функции Управление оценками и каментариями из админки Создание пользователей из админки которые могут только от своего имени ставит оценки. Возможность в таблице ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Сцена и текст Как это может выглядеть и слышаться Раскручиваясь вокруг своей оси на экране появляется (влетает, въезжает) глобус и тормозит с видом на ту часть, где располагаются офисы компании. Надпись (как название передачи): Название компании -ПРОГНОЗ 2008 Должно выглядеть ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад