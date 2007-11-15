Перенос сайта на CMS

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Нужно перенести готовый сайт на Slaed CMS, так чтобы все функции сайта работали

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16 лет назад
volkov_alex
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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