Flash фотоальбом

http://battle8.hip-hop.ru http://battle7.hip-hop.ru http://battle6.hip-hop.ru Вот в принцепи это одна и таже cms тока модернизировалась из года в год нужны такие же функции Управление оценками и каментариями из админки Создание пользователей из админки которые могут только от своего имени ставит оценки. Возможность в таблице ...