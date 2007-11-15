Flash фотоальбом

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок234 просмотра
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Нужно сделать флэшь проложение:

1. Отображает список альбомов.

2. Отображает фотографии из альбома по порядку, в случайных местах области просмотра.

3. Показ слайдшоу из выбранного альбома

4. Наложение сверху картинки при отображении 1,2,3.

5. Все данные получаются черезз ХМЛ сервис.

16 лет назад
dmdev
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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