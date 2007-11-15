Flash фотоальбом

У нас есть флешка, которую надо переделать. Тел: 279-18-54 (Киев)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать флэшь проложение:
1. Отображает список альбомов.
2. Отображает фотографии из альбома по порядку, в случайных местах области просмотра.
3. Показ слайдшоу из выбранного альбома
4. Наложение сверху картинки при отображении 1,2,3.
5. Все данные получаются черезз ХМЛ сервис.
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