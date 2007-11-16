Прокрутка при наведении

Необходимо в кратчайшие сроки выполнить следующие виды работ: 1) Совместить Shop-Script Premium с приемом кредитных карт по схеме необходимого мне банка. Возможно на основе существующего модуля. Нужная схема правильно реализована здесь http://www.kosmas.cz/ (движок не Shop-Script) Информация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://avoirdesign.ru/content/view/11/15/
И как видите так в слое обычная прокрутка. А надо чтобы было что то типа следующего. На месте прокрутки будут две стрелочки вверх и вниз... Наводишь вниз начинается прокрутка вниз. Нажимаем вверх прокрутка начинается вверх...
Ну примерно как здесь http://advanter.economna.com/ (справа блоки)
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется сделать простенькое приложение (Tray), которое клиенты могли бы скачать на свой Desktop. Приложение должно доставлять клиенту на Desktop сообщения оставленные ему в бэк офисе. Детали по асе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $120
Установка магазина shop-script и спарсить товары с m3x.ru в негоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется программист, знающий PHPshop для доработки сайтаЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужен чекер SOCKS и простых прокси на php Требования: нужно что то такого типа http://www.greatitaly.info/proxy/checkproxy.php Или прокси берутся из 1.txt (лучше вставляем в пустое поле список), удаляются дубликаты, чекаются и гуды записываются в 2.txt (или выводятся на экран)Закрыт16 лет назад
Необходим граббер статей с такого рода каталогов http://ezinearticles.com/ в базу данных для дальнейшего использования в движках, так же интересует возможно ли написание универсального граббера, который можно б было настраивать под ресурс самому, зависит ли формирование ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написание модуля для вывода потокового видео на сайте. Речь идет о многопользовательской системе (видеоконференция, видеочат). Просим указать точные сроки, конкретную цену и привести готовые примеры в портфолио. В случает выбора Вашей кандидатуры, в договоре будет указана именно ...Закрыт16 лет назад
- $100
Нужно перенести готовый сайт на Slaed CMS, так чтобы все функции сайта работали Более подробно обсудим в ICQВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
2 Задания: 1. Есть таблица в mysql, там есть столбец с описанием. Нужно сделать скрипт, который бы подключался к необходимой таблице через указание необходимых данных(логин и пароль бд, название талблицы, название столбца таблицы). И вносил бы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
На сайте есть куча категорий, сайт на ДЛЕ. Нужно сделать так, чтобы зарегистрированные пользователи могли добавлять статьи только в 2-3 категории, на выбор админа.Закрыт16 лет назад