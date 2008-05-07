Изменить Flash-заголовок сайта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок194 просмотра
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Имеется готовый флэш заголовок (см. изображение). В нем нужно:

1. Поменять лого. Анимацию при этом оставить (либо убрать, еще не знаю, как лучше)

2. Полицейского убрать, вместо него вставить машину (фотография имеется, но нужно вырезать).

3. Картинку справа заменить на другую.

4. Текст на кнопках меню заменить.

5. В верхнем правом углу оставить только ссылку "Home", остальное убрать.

6. Изменить слоган

Оформим безопасную сделку.

P.S. Парень взялся делать и пропал ...

Ищем опять.

16 лет назад
griger
Ирина 
47 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
pelotart
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
klime
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Работа сделана очень хорошо и качественно. Спасибо большое.
Все отлично!
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