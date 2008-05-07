Изменить Flash-заголовок сайта

Имеется готовый флэш заголовок (см. изображение). В нем нужно:

1. Поменять лого. Анимацию при этом оставить (либо убрать, еще не знаю, как лучше)

2. Полицейского убрать, вместо него вставить машину (фотография имеется, но нужно вырезать).

3. Картинку справа заменить на другую.

4. Текст на кнопках меню заменить.

5. В верхнем правом углу оставить только ссылку "Home", остальное убрать.

6. Изменить слоган

Оформим безопасную сделку.

P.S. Парень взялся делать и пропал ...

Ищем опять.