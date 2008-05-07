Изменить Flash-заголовок сайта

Необходимо в кратчайшие сроки выполнить следующие виды работ: 1) Совместить Shop-Script Premium с приемом кредитных карт по схеме необходимого мне банка. Возможно на основе существующего модуля. Нужная схема правильно реализована здесь http://www.kosmas.cz/ (движок не Shop-Script) Информация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется готовый флэш заголовок (см. изображение). В нем нужно:
1. Поменять лого. Анимацию при этом оставить (либо убрать, еще не знаю, как лучше)
2. Полицейского убрать, вместо него вставить машину (фотография имеется, но нужно вырезать).
3. Картинку справа заменить на другую.
4. Текст на кнопках меню заменить.
5. В верхнем правом углу оставить только ссылку "Home", остальное убрать.
6. Изменить слоган
Оформим безопасную сделку.
P.S. Парень взялся делать и пропал ...
Ищем опять.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется сделать простенькое приложение (Tray), которое клиенты могли бы скачать на свой Desktop. Приложение должно доставлять клиенту на Desktop сообщения оставленные ему в бэк офисе. Детали по асе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сайт http://avoirdesign.ru/content/view/11/15/ И как видите так в слое обычная прокрутка. А надо чтобы было что то типа следующего. На месте прокрутки будут две стрелочки вверх и вниз... Наводишь вниз начинается прокрутка вниз. Нажимаем вверх прокрутка ...Закрыт16 лет назад
- $120
Установка магазина shop-script и спарсить товары с m3x.ru в негоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется программист, знающий PHPshop для доработки сайтаЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужен чекер SOCKS и простых прокси на php Требования: нужно что то такого типа http://www.greatitaly.info/proxy/checkproxy.php Или прокси берутся из 1.txt (лучше вставляем в пустое поле список), удаляются дубликаты, чекаются и гуды записываются в 2.txt (или выводятся на экран)Закрыт16 лет назад
Необходим граббер статей с такого рода каталогов http://ezinearticles.com/ в базу данных для дальнейшего использования в движках, так же интересует возможно ли написание универсального граббера, который можно б было настраивать под ресурс самому, зависит ли формирование ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написание модуля для вывода потокового видео на сайте. Речь идет о многопользовательской системе (видеоконференция, видеочат). Просим указать точные сроки, конкретную цену и привести готовые примеры в портфолио. В случает выбора Вашей кандидатуры, в договоре будет указана именно ...Закрыт16 лет назад
- $100
Нужно перенести готовый сайт на Slaed CMS, так чтобы все функции сайта работали Более подробно обсудим в ICQВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
2 Задания: 1. Есть таблица в mysql, там есть столбец с описанием. Нужно сделать скрипт, который бы подключался к необходимой таблице через указание необходимых данных(логин и пароль бд, название талблицы, название столбца таблицы). И вносил бы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад