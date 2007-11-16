Необходимо в кратчайшие сроки выполнить следующие виды работ: 1) Совместить Shop-Script Premium с приемом кредитных карт по схеме необходимого мне банка. Возможно на основе существующего модуля. Нужная схема правильно реализована здесь http://www.kosmas.cz/ (движок не Shop-Script) Информация ...
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Доброго времени суток уважаемые программисты.
Суть нашего проекта состоит в следующем:
Как основа нашего новостного агентства у нас имеется информационный ресурс: www.ghn.ge , который подразумевает получение платного новостного контента для наших подписчиков, однако данная основа далеко не совершенна и требует довольно серьезных изменений. В-первую очередь это:
1) Создание личного кабинета для пользователя, доступ к которому последний получал бы непосредственно сразу после регистрации.
2) Возможность пополнения баланса непосредственно в режиме реально времени через Российские платежные эллектронные системы: Web-Money, RuPay, Я-Деньги, а также через зарубежные платежные эллектронные системы: E-gold, UkrMoney.com, Imoney, Z-Payment
3) Возможность пополнения баланса при помощи SMS (например в виде ваучера: пользователь отправляет определенно смс сообщение, в ответ на которое ему приходит код ваучера, введя который, он смог бы пополнить свой баланс в личном кабинете)
4) Возможность вручную пополнить баланс пользователя через админ-панель.
Данные средства (которые пользователь внёс на свой баланс) должны расходоваться на следующие действия:
5) На ознакомление с новостным контентом (к примеру списние денежных средств с пользователя происходило бы после ознакомления с какой-либо новостью)
6) На возможность подписки на платную рассылку наших новостей (к примуру, после заказа данной услуги, e-mail пользователя сразу же добавлялся в наш список рассылки для клиентов)
7) На возможность поставить свой банер на наш страницы с соответствующей модерацией администратором (к примеру - пользователь мог бы купить кол-во показов своего банера или время на которое его банер будет размещен на нашем сайте, после чего данный банер должен был бы пройти модерацию администратором нашего сайта, в случае одобрения - выставлен на указанных условиях)
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