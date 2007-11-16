Flash карта мира

Есть карта мира.

На ней вырезаны участки такие как США , Европа, Украина, Россия.

Графическая основа есть и уже все вырезано.

Задача:

1. При наведении курсора мышки на США сделать эффект при наведении небольшого увеличения территории США на 10%.

2. При наведении курсора мышки на России небольшое увеличение территории России на 10%.

3. При наведении курсора мышки на Европе увеличение Европы на 300% (примерно надо подбирать в процессе).

Если с увеличенной территории курсор уходит вернуть в первоначальное положение.

Сделать ссылки на следующие регионы.

1. США

2. Европа.

3. Россия.

4. Украина.

5. Весь оставшийся мир.

Ссылки должны быть вынесены в HTML код.

В HTML так же должна быть вынесена информация о том, в каком окне открывать ссылки в том же или в новом.

Остальные ньюансы при обсуждении лично с фрилансером.