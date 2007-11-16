Разработка Портала (Первый этап)

Подготовка програмы
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Техническое задание на разработку МЕДИАПОРТАЛА.
Этап 1.
1. Предварительные работы.
a. Выбор CMS под медиа-портал(Предпочтительно - Bitrix). При выборе учесть будущую интеграцию с внутрисетевой torrent-трекер, поиск по фтп, и прочие внутрисетевые ресурсы.
b. Предусмотреть возможность написания новостей, управления меню (в том числе и контекстное), размещение информационных страниц.
c. Выбор форума. Предусмотреть интеграцию с форумом.
d. Разработка принципов общей регистрации на медиа-портале и модульного механизма, для ведения медиа-портала (добавление, принципиально новых разделов медиа-портала в будущем, как модуля).
2. CMS под медиа-портал.
a. Установка выбранного CMS. При необходимости, доработка, переработка его под модульный подход.
b. Переработка шаблонов выбранного CMS под утвержденный дизайн.
c. Установка и настройка форума.
3. Разработка «Личного Кабинета».
a. Регистрация новых пользователей.
b. Возможность редактирования информации о пользователе (Адрес, ФИО, дата рождения, контакты (icq, email), ip). Предусмотреть возможность скрытия «контактов» и «ip». Автоматическая простановка информационных флажков о том, в каких разделах медиа-портала пользователь принимает участие (т.е. если участвует в torrent-трекере, и/или есть ftp, об этом должна быть информация в профиле пользователя).
c. Реализовать поиск по зарегистрированным пользователям, доступный пользователям, прошедшим авторизацию, с отображением информации о пользователе и его статуса в разделах медиа-портала (участвует/не участсует, в данный момент в сети/не в сети).
d. При разработке учесть возможность добавления-удаления разделов медиа-портала.
4. Интеграция FTP-ресурсов сети.
a. Заполнение информационных страниц раздела FTP-ресурсы («Что такое ftp-сервер», «Как создать сервер»). Источник информации – local.mosinter.net
b. Интеграция поиска по локальным ftp-серверам. Источник – poisk.mosinter.net
5. Интеграция игровых серверов Counter Strike.
a. Заполнение информационных страниц раздела «Игровые сервера – Counter Strike» («Об игре», «Как начать играть»).
b. Реализация отображения статистики по серверу: текущая карта, количество игроков, ники играющих (с возможностью добавления новых серверов).
c. Реализация отображения статистики по игрокам от программы PsycoStats.
Ваши вопросы по icq 281290770
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