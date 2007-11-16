Разработка Портала (Первый этап)

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Техническое задание на разработку МЕДИАПОРТАЛА.

Этап 1.

1. Предварительные работы.

a. Выбор CMS под медиа-портал(Предпочтительно - Bitrix). При выборе учесть будущую интеграцию с внутрисетевой torrent-трекер, поиск по фтп, и прочие внутрисетевые ресурсы.

b. Предусмотреть возможность написания новостей, управления меню (в том числе и контекстное), размещение информационных страниц.

c. Выбор форума. Предусмотреть интеграцию с форумом.

d. Разработка принципов общей регистрации на медиа-портале и модульного механизма, для ведения медиа-портала (добавление, принципиально новых разделов медиа-портала в будущем, как модуля).

2. CMS под медиа-портал.

a. Установка выбранного CMS. При необходимости, доработка, переработка его под модульный подход.

b. Переработка шаблонов выбранного CMS под утвержденный дизайн.

c. Установка и настройка форума.

3. Разработка «Личного Кабинета».

a. Регистрация новых пользователей.

b. Возможность редактирования информации о пользователе (Адрес, ФИО, дата рождения, контакты (icq, email), ip). Предусмотреть возможность скрытия «контактов» и «ip». Автоматическая простановка информационных флажков о том, в каких разделах медиа-портала пользователь принимает участие (т.е. если участвует в torrent-трекере, и/или есть ftp, об этом должна быть информация в профиле пользователя).

c. Реализовать поиск по зарегистрированным пользователям, доступный пользователям, прошедшим авторизацию, с отображением информации о пользователе и его статуса в разделах медиа-портала (участвует/не участсует, в данный момент в сети/не в сети).

d. При разработке учесть возможность добавления-удаления разделов медиа-портала.

4. Интеграция FTP-ресурсов сети.

a. Заполнение информационных страниц раздела FTP-ресурсы («Что такое ftp-сервер», «Как создать сервер»). Источник информации – local.mosinter.net

b. Интеграция поиска по локальным ftp-серверам. Источник – poisk.mosinter.net

5. Интеграция игровых серверов Counter Strike.

a. Заполнение информационных страниц раздела «Игровые сервера – Counter Strike» («Об игре», «Как начать играть»).

b. Реализация отображения статистики по серверу: текущая карта, количество игроков, ники играющих (с возможностью добавления новых серверов).

c. Реализация отображения статистики по игрокам от программы PsycoStats.

Ваши вопросы по icq 281290770

16 лет назад
aalleexxvv
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад