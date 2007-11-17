Написание ПО для обменного пункта валют.

Основные требования к системе указаны в техническом задании, там где указано “на момент запуска” – необходимо сделать по этому тендеру, там где указано “в будущем” – дальнейшая доработка системы. Цены указывать на “на момент запуска” плюс за возможность в будущем подключения “в будущем”.

Также здесь не указаны моменты в плане usability, на которые стоит обратить внимание.

Просьба готовые решения не предлагать, либо предлагать с указанием того что, это за решение и какие обменники

работают на этом решении.

Отдельно хотелось бы поговорить с участниками тендера насчет безопастности ПО.