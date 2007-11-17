Написание ПО для обменного пункта валют.

Мод: attach_245_phpBB_2_0_22_premod Установил мод на нулёвый форум. Всё прекрасно работало Затем загрузил базу форума. И тут. Не хочет отображать возможность вложения. В изменённых файлах при загрузке пишет, нечто вроде: Код: DEBUG MODE SQL Error : 1054 Unknown column 'f.auth_download' in 'field list' SELECT ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования к системе указаны в техническом задании, там где указано “на момент запуска” – необходимо сделать по этому тендеру, там где указано “в будущем” – дальнейшая доработка системы. Цены указывать на “на момент запуска” плюс за возможность в будущем подключения “в будущем”.
Также здесь не указаны моменты в плане usability, на которые стоит обратить внимание.
Просьба готовые решения не предлагать, либо предлагать с указанием того что, это за решение и какие обменники
работают на этом решении.
Отдельно хотелось бы поговорить с участниками тендера насчет безопастности ПО.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется программист ASP .Net, XML, C# или VB для постоянного сотрудничества, доработка существующего движка под конкретных клиентов. Желательно связь по Скайп или крайний случай ICQ, оплата сдельная по выполнению тех. заданий.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Стоит новая версия joostina и virtuemart, регистрация стоит virtuemart. При регистрации не происходит автоматическая авторизация. Т.е. регистрируешься и потом отдельно надо авторизовываться, а необходимо что бы сразу авторизовывалось.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Возможность управлять из одной админки сразу несколькими сайтами под cms МОДх (сайты рассположенны на разных серверах и используют разные базы данных). Нужно реализовать функции централизованного управления наполнением, системой рассылок, обратной связью, баннерами, проверки и синхронизации ...Завершен16 лет назад
Доброго времени суток! СРОЧНО! Нам необходимо сделать простой скрипт для голосования на электронных выборах. 2 условия: 1. Должен проверяться ip адрес и записываться в txt файл. 2. должна записываться cookie, чтобы человек не смог 2 раза с одного ...Завершен16 лет назад
Мамбу нещадно атаковали вирусы. Как бы мне перевести сайт с Мамбы на Джумлу, сохранив дизайн и контент (главное контент) сайта и освободиться от вирусов.Завершен16 лет назад
Хороший As программист, для тестирования и правки готового исходника онлайн игры. Нужен очень хороший специалист, который сам недопустит баги и сможет быстро найти и исправить имеющиеся.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Афиша мероприятий для сайта cjcity.ru Пример конкурента: http://www.psychedelic.ru/anons/index.shtml Но у нас будет круче :) У нас будет сортировка по стилям и городам. Должно быть 2 выпадающих меню. В первом выбирается стиль (например, trance, house, dnb и т.д.), а во втором город ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Техническое задание на разработку МЕДИАПОРТАЛА. Этап 1. 1. Предварительные работы. a. Выбор CMS под медиа-портал(Предпочтительно - Bitrix). При выборе учесть будущую интеграцию с внутрисетевой torrent-трекер, поиск по фтп, и прочие внутрисетевые ресурсы. b. Предусмотреть возможность ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
У меня купленный портатор http://lasto.com/shop/portator_pinta.html но сайты, сигнатуры которых в нем имеются, мне не интересны. Нужно сделать сигнатуры для трех сайтов, что я укажу.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад