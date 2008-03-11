Разработка модуля поддержки многосайтовости

Подготовка програмы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возможность управлять из одной админки сразу несколькими сайтами под cms МОДх (сайты рассположенны на разных серверах и используют разные базы данных).
Нужно реализовать функции централизованного управления наполнением, системой рассылок, обратной связью, баннерами, проверки и синхронизации данных.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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