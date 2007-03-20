Портфолио
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Отзывы заказчиков
$910
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$770
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
16 лет назад
В поставленные мною очень короткие сроки, работа была выполнена на высшем уровне. В процессе работе были осбуждены и проработаны все детали проекта. Чувствуется большой опыт в работе с MODx, который выражается в знаний многих "подводных камней" системы.
Ответный отзыв
Порядочный и добросовестный заказчик. Приятно работать. Рекомендую.
$380
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$410
10 баллов
17 лет назад
В конце ноября прошлого года Виталий (vic_dev) стал победителем тендера на верстку шаблона и установку, настройку на сервере CMS MODx с чем справился на отлично и в данный момент мы завершаем уже 4й проект (были всевозможные паузы за это время(с нашей стороны), работы проводилась по мере надобности). Причем к 4му проекту произошла неимоверная эволюция (предполагалось однотипность всех 4х сайтов). Внедрялись всевозможные опции на сайтах, разрабатывались скрипты. Так же особо хочется поблагодарить Виталия за помощь в поиске content менеджера для наполнения сайта, сопроводительную техническую поддержку и консультации, советы по проектам. Работа была проведена большая, результат превосходит ожидания, качество на высоте - можно смело утверждать, что Виталий профессионал своего дела. Рекомендую.
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Никаких проблем не представилось в процессе работы. Доволен совместным сотрудничеством и если представится возможность, с удовольствием продолжу сотрудничество! Рекомендую.