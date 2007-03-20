vic_dev

Виктор Демидов vic_dev

 
46 летБельгия/Брюссель
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

- HTML, xHTML, CSS, JavaScript

- PHP,Perl, Python, Ruby

- OOP, Ajax, Zend Framework,Django

- MySQL, PostgreSQL

- MODx, Drupal, Joomla,WordPress

- Magento, PrestaShop

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLPostgreSQLHTMLCSSJoomlaMODXDrupalMagentoPrestashopPerlAjaxDjango
Портфолио
Отзывы заказчиков
Ruslan_LA
46 летФранция
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$910
10 баллов
16 лет назад
Верстка+Настройка+Доп.модули : CMS MODx
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ruslan_LA
46 летФранция
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$770
10 баллов
16 лет назад
Разработка модуля поддержки многосайтовости
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
maxonchik
Россия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Создание небольшого сайта на MODx CMS
В поставленные мною очень короткие сроки, работа была выполнена на высшем уровне. В процессе работе были осбуждены и проработаны все детали проекта. Чувствуется большой опыт в работе с MODx, который выражается в знаний многих "подводных камней" системы.
Порядочный и добросовестный заказчик. Приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
alex5237
Гость 
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов
$380
10 баллов
16 лет назад
Встроить дизайн в страницы написанные на ASP.NET
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
WSP_TOSH
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$410
10 баллов
17 лет назад
Установка free CMS (MODx, Joomla)
В конце ноября прошлого года Виталий (vic_dev) стал победителем тендера на верстку шаблона и установку, настройку на сервере CMS MODx с чем справился на отлично и в данный момент мы завершаем уже 4й проект (были всевозможные паузы за это время(с нашей стороны), работы проводилась по мере надобности). Причем к 4му проекту произошла неимоверная эволюция (предполагалось однотипность всех 4х сайтов). Внедрялись всевозможные опции на сайтах, разрабатывались скрипты. Так же особо хочется поблагодарить Виталия за помощь в поиске content менеджера для наполнения сайта, сопроводительную техническую поддержку и консультации, советы по проектам. Работа была проведена большая, результат превосходит ожидания, качество на высоте - можно смело утверждать, что Виталий профессионал своего дела. Рекомендую.
Надежный заказчик. Никаких проблем не представилось в процессе работы. Доволен совместным сотрудничеством и если представится возможность, с удовольствием продолжу сотрудничество! Рекомендую.
Ответный отзыв