В конце ноября прошлого года Виталий (vic_dev) стал победителем тендера на верстку шаблона и установку, настройку на сервере CMS MODx с чем справился на отлично и в данный момент мы завершаем уже 4й проект (были всевозможные паузы за это время(с нашей стороны), работы проводилась по мере надобности). Причем к 4му проекту произошла неимоверная эволюция (предполагалось однотипность всех 4х сайтов). Внедрялись всевозможные опции на сайтах, разрабатывались скрипты. Так же особо хочется поблагодарить Виталия за помощь в поиске content менеджера для наполнения сайта, сопроводительную техническую поддержку и консультации, советы по проектам. Работа была проведена большая, результат превосходит ожидания, качество на высоте - можно смело утверждать, что Виталий профессионал своего дела. Рекомендую.