Не работает процесс авторизации

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Стоит новая версия joostina и virtuemart, регистрация стоит virtuemart. При регистрации не происходит автоматическая авторизация. Т.е. регистрируешься и потом отдельно надо авторизовываться, а необходимо что бы сразу авторизовывалось.

16 лет назад
lutuy
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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