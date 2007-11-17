Доработка существующего движка под конкретных клиентов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Требуется программист ASP .Net, XML, C# или VB для постоянного сотрудничества, доработка существующего движка под конкретных клиентов. Желательно связь по Скайп или крайний случай ICQ, оплата сдельная по выполнению тех. заданий.

16 лет назад
Frodamka
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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