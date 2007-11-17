Создание WEB ресурса

Афиша мероприятий для сайта cjcity.ru Пример конкурента: http://www.psychedelic.ru/anons/index.shtml Но у нас будет круче :) У нас будет сортировка по стилям и городам. Должно быть 2 выпадающих меню. В первом выбирается стиль (например, trance, house, dnb и т.д.), а во втором город ...