ASP.NET C# программирование

нужно сделать флеш-сайт (100% флешка) информации очень мало, нужно нарисовать плейер MP3 файлов (идеально, чтоб файлы лежали визуально ввиде винила (пластинок) то есть пользователь сайта выбирал пластинку и при нажатии она ставилась на виниловый проигрыватель ...