Убивалка дублей в тексте

$3
Веб-программированиеЗавершен6 заявок174 просмотра
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Есть текст, в котором необходимо убить слова которые повторяться больше одного раза. Работать должно так: Есть страница с формой добавления куда я копирую нужный мне кусочек текста и жму кнопку убить дубли, на выхлопе получаю такое же текст, но без дублей.

16 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
butuzov
Олег 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$3
И опять все отлично!
норма! люблю регулярки....
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