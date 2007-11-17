4-е рисунка на Flash

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок213 просмотров
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Требуются дизайнер-художник для отрисовки четырех рисунков во Flash или Illustrator для сайта www.uk-un.ru в виде удобном для их последующей анимации основным флешером. Описание рисунков - в прилагаемом файле.

16 лет назад
mitlas
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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artby
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
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8 лет назад
16 лет назад
andruxat
38 летРоссия
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16 лет назад
$150
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