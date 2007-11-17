Скрипт закачки и распаковки файлов

Требуются дизайнер-художник для отрисовки четырех рисунков во Flash или Illustrator для сайта www.uk-un.ru в виде удобном для их последующей анимации основным флешером. Описание рисунков - в прилагаемом файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать:
Пользователь входит в совй аккаут, нажимает на кнопку
ДОБАВИТЬ, вводит количество кусков к примеру 3
С низу появляются поля для ввода ссылок (сскли как прямыет, так и через файлообменники)
Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
Нажимает на кнопку [Закачать]
И закрываю сайт, и сайт себе качает
Через какоето время заходит в админку, и видет что файлы зачакласиь, нажимает на кнопку РАСПАКОВАТЬ, файлы из архива распаковюваются, а рахивы удаляются...
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