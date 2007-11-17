Скрипт закачки и распаковки файлов

Необходимо реализовать:

Пользователь входит в совй аккаут, нажимает на кнопку

ДОБАВИТЬ, вводит количество кусков к примеру 3

С низу появляются поля для ввода ссылок (сскли как прямыет, так и через файлообменники)

Ссылка1

[http://rapida.com/Part1]

Ссылка2

[http://rapida.com/Part2]

Ссылка3

[http://rapida.com/Part3]

Нажимает на кнопку [Закачать]

И закрываю сайт, и сайт себе качает

Через какоето время заходит в админку, и видет что файлы зачакласиь, нажимает на кнопку РАСПАКОВАТЬ, файлы из архива распаковюваются, а рахивы удаляются...