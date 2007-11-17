Скрипт E-port

Нужно написать Веб интерфейс для почты по примеру http://mail.elec.ru/ Интересует только регистрация пользователей в почтовом сервисе и их последующая работа с адресной книгой и собственно с корреспонденцией. Нужно это реализовать на PHP. Пишите кто реально осилит ...