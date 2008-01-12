Скрипт WebMoney

Веб-программированиеЗавершен11 заявок320 просмотров
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Приветствую, всех профи и будущих профи.

Нужен скрипт с помощью которого можно проводить оплату посредством WebMoney.

Что должно быть:

1. Скрипт

2. Описание

3. Описание обязательных полей - настройка

4. Требования системой для работы (сертификат и т.п.)

16 лет назад
eugene_m
Евгений 
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
ivan-lev
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Задача сделано чётко.
Приятно работать. Адекватные требования, вопросы по существу. Спасибо!
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