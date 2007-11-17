Плагины для Invision Power Board 2.3.1

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Плагины для Invision Power Board 2.3.1

Необходимы следуюшие плагиты:

1. Статическая страница:

При установке плагина страницы форума должны отображаться в виде http://forum.buxarnet.com/topic(и номер).html или еще лучше в виде http://forum.buxarnet.com/название топика.html

2. Модуль оплаты за сообщение с реферальной системой:

В админке

1) устанавливается цена за сообщение

2) устанавливается цена за создание темы

3) устанавливается сумма за привлеченного реферала

4) устанавливается %, который начисляется пользователя с выплат привлеченным рефералам

5) устанавливается число сообщений после которых привлеченный реферал считается активным и за него написляется по пункту 3

6) Устанавливается минимум к выплате.

7) устанавливается сумма штрава за нарудение (интегрируется в систему предупреждений форума)

8) Статистика ожидающих выплату и с возможностью изменить статус в выплачено.

У пользователя

1) Дополнительное поля для ввода счета

2) Информация о заработанной сумме и штрафах

3) Информация о числе заходов по реф ссылке, числе рефералов и сумме заработанного с них.

3. Система лицензирования плагинов

За все 3 работы может браться как один программист, так и несколько каждый по плагину.

Жду цен и сроков

15 лет назад
BuxarNET
Виталий 
43 годаЛитва
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
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