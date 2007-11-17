Програмист PHP 5 + MySQL 5, Smarty, ADOdb, Ajax Проект: Биржа Интернет ресурсов Требования: Объектно Ориентированное программирование на PHP 5 + MySQL 5 с применением предоставленного нами шаблонизатора на основе Smarty и ADOdb, Ajax. Применение по возможности ...
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Плагины для Invision Power Board 2.3.1
Необходимы следуюшие плагиты:
1. Статическая страница:
При установке плагина страницы форума должны отображаться в виде http://forum.buxarnet.com/topic(и номер).html или еще лучше в виде http://forum.buxarnet.com/название топика.html
2. Модуль оплаты за сообщение с реферальной системой:
В админке
1) устанавливается цена за сообщение
2) устанавливается цена за создание темы
3) устанавливается сумма за привлеченного реферала
4) устанавливается %, который начисляется пользователя с выплат привлеченным рефералам
5) устанавливается число сообщений после которых привлеченный реферал считается активным и за него написляется по пункту 3
6) Устанавливается минимум к выплате.
7) устанавливается сумма штрава за нарудение (интегрируется в систему предупреждений форума)
8) Статистика ожидающих выплату и с возможностью изменить статус в выплачено.
У пользователя
1) Дополнительное поля для ввода счета
2) Информация о заработанной сумме и штрафах
3) Информация о числе заходов по реф ссылке, числе рефералов и сумме заработанного с них.
3. Система лицензирования плагинов
За все 3 работы может браться как один программист, так и несколько каждый по плагину.
Жду цен и сроков
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