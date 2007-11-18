NetCat 3.0 – доработка каталога товаров

Програмист PHP 5 + MySQL 5, Smarty, ADOdb, Ajax Проект: Биржа Интернет ресурсов Требования: Объектно Ориентированное программирование на PHP 5 + MySQL 5 с применением предоставленного нами шаблонизатора на основе Smarty и ADOdb, Ajax. Применение по возможности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЦЕЛЬ:
На основе шаблона каталога товаров сделать универсальный шаблон каталога недвижимости.
Примеры и скриншоты приведены ниже.
Возможны ли изменения в техническом задании? Возможны…. в сторону упрощения шаблонов (по вашим рекомендациям……)
Основные поля созданы и прописаны в шаблоне, осталось встроить в шаблон системные списки (классификаторы города) и настроить вывод шаблона. Шаблон постепенно дорабатывается и настраивается под css, осталось несколько важных штрихов:
Задачи:
А) работа с классификаторами
1. встроить системные списки (классификаторы городов) в шаблон каталога
2. Настроить вывод системных списков в разделе
3. Сделать возможным сортировки объектов каталога (в разделе) по системным спискам.
Б)
1. В Карточке товара сделать "галочку" - Показывать в спец предложениях, для отображения данного товара (ввиде маленькой картинки со ссылкой на сам объект) в отдельном блоке или разделе Спец предложения.
2. Отобразить блок (раздел) Спец предложения, для вывода на гл страницу .....можно через s_list_class (это уже я сам смогу сделать)..... пример тут: http://www.lovefishing.ru/bulgar4.jpg
Исходный образец начатого каталога (черновой) _http://www.lovefishing.ru/nedv/sea/cottages-sea/
Внешнее оформление: детали можем согласовать сразу или в процессе, верстку могу взять на себя.
для примера, скриншоты здесь:
_http://www.lovefishing.ru/list.jpg
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