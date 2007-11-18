NetCat 3.0 – доработка каталога товаров

ЦЕЛЬ:

На основе шаблона каталога товаров сделать универсальный шаблон каталога недвижимости.

Примеры и скриншоты приведены ниже.

Возможны ли изменения в техническом задании? Возможны…. в сторону упрощения шаблонов (по вашим рекомендациям……)

Основные поля созданы и прописаны в шаблоне, осталось встроить в шаблон системные списки (классификаторы города) и настроить вывод шаблона. Шаблон постепенно дорабатывается и настраивается под css, осталось несколько важных штрихов:

Задачи:

А) работа с классификаторами

1. встроить системные списки (классификаторы городов) в шаблон каталога

2. Настроить вывод системных списков в разделе

3. Сделать возможным сортировки объектов каталога (в разделе) по системным спискам.

Б)

1. В Карточке товара сделать "галочку" - Показывать в спец предложениях, для отображения данного товара (ввиде маленькой картинки со ссылкой на сам объект) в отдельном блоке или разделе Спец предложения.

2. Отобразить блок (раздел) Спец предложения, для вывода на гл страницу .....можно через s_list_class (это уже я сам смогу сделать)..... пример тут: http://www.lovefishing.ru/bulgar4.jpg

Исходный образец начатого каталога (черновой) _http://www.lovefishing.ru/nedv/sea/cottages-sea/

Внешнее оформление: детали можем согласовать сразу или в процессе, верстку могу взять на себя.

для примера, скриншоты здесь:

_http://www.lovefishing.ru/list.jpg

_http://www.lovefishing.ru/object.jpg