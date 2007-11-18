Аналог www::Mechanize на C с поддержкой JavaScript

Деньги получил, но рабочую версию так и не сделал. Первую тестовую версию тоже сделал с значительным опозданием. Добавлено: ещё и плохой отзыв оставил. ------------------ Ответы: >> Подробнее в отзыве Михаилу. Никаких репортов о багах не получал. Возможно человек не сумел работать с тем что ему предоставили, отмечу -- API документирован и протестирован. Вам я и заказывал изготовление софта с этим API (ничего не было сделано за более, чем 2 месяца) - так что багрепоры Вы могли сами себе слать. >> То что вы меня обвиняете в присвоении 2000 у..е это не правда и вы при личном общении подтвердили что библиотекой не пробовали пользоваться. Если я заказал Вам софт с использованием библитеки (если бы библиотека была рабочей - сделать его можно бы было за пару часов) - и Вы его делали 2 месяца - это не является поптыткой использования библиотеки?