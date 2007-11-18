Аналог www::Mechanize на C с поддержкой JavaScript

$2500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок315 просмотров
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Надо написать библиотеку - аналог WWW::Mechanize ( http://search.cpan.org/dist/WWW-Mechanize/lib/WWW/Mechanize.pm ) на с или с++ (GNU) с полной поддержкой JavaScript (для этого можно использовать SpiderMonkey и прочие запчасти от Mozilla)

Срок: 2-4 недели

ТЗ - в ICQ 44844368

Javascript
16 лет назад
Azazar
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
ossadchy
Юрий 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов(-4)
16 лет назад
$2000
20 дней
Деньги получил, но рабочую версию так и не сделал. Первую тестовую версию тоже сделал с значительным опозданием. Добавлено: ещё и плохой отзыв оставил. ------------------ Ответы: >> Подробнее в отзыве Михаилу. Никаких репортов о багах не получал. Возможно человек не сумел работать с тем что ему предоставили, отмечу -- API документирован и протестирован. Вам я и заказывал изготовление софта с этим API (ничего не было сделано за более, чем 2 месяца) - так что багрепоры Вы могли сами себе слать. >> То что вы меня обвиняете в присвоении 2000 у..е это не правда и вы при личном общении подтвердили что библиотекой не пробовали пользоваться. Если я заказал Вам софт с использованием библитеки (если бы библиотека была рабочей - сделать его можно бы было за пару часов) - и Вы его делали 2 месяца - это не является поптыткой использования библиотеки?
К комментарию: 1. когда чего-то ждут об этом уведомляют того от кого ждут 2. "кроме теста ничего не работало". Михаил так и не пробовал применить библиотеку. Есть рабочие приложения на базе этих решений. ------------ Очень неожидано. Было сделано 2 версии для человека. 1. На базе браузера Firefox 2. На базе библиотеки HtmlUnit Версия на базе Firefox работала и тест, который был сделан как приемочный проходил, первые версии были в срок, масса "хотелок" и не просто хотелок а требований затянула сдачу проекта. Версия на базе HtmlUnit также работоспособна и имеются работоспособные примеры. Примечательно что отзыв оставлен через несколько месяцев после того как с человеком даже не общались. ---------------- Хочется добавить что продукт используется человеком для авторегистрации аккаунтов и соответственно кроме просто поддержки JAVASCRIPT требуется обход систем защиты авторегистрации что уже является несколько иной задачей. Обе версии работоспособны. Демонстрацией работы был скрипт отправки e-mail через gmail, вот что сказал человек (20:01:44) Mechnize: в пределах гмайла - дошло сразу проплата поступила только после приемочного теста. Вторая версия была мной разработана исключительно на добровольных началах, т.к. приглянулась библиотека и решил сделать человеку продукт, возможно, более полно отвечающий его потребностям(не ТЗ, а именно потребностям). Я не сумел реализовать авторегистрацию на live.com, но это непосредственно к проекту отношения не имеет. Следует так же отметить, что вместо пояснений что надо, человек предпочел сбросить гору исходников в которых надо было разбираться для выяснения того что надо. Что так же не пошло на пользу дела. В общем очень удивлен, и могу доказать свою правоту -- т.к. исходники есть, есть тестовая программа и был выполнен немалый труд.
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