Дополнить функционально на PHP

Програмист PHP 5 + MySQL 5, Smarty, ADOdb, Ajax Проект: Биржа Интернет ресурсов Требования: Объектно Ориентированное программирование на PHP 5 + MySQL 5 с применением предоставленного нами шаблонизатора на основе Smarty и ADOdb, Ajax. Применение по возможности ...
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