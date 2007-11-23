Необходимо решить задачу посредством PHP

Надо написать библиотеку - аналог WWW::Mechanize ( http://search.cpan.org/dist/WWW-Mechanize/lib/WWW/Mechanize.pm ) на с или с++ (GNU) с полной поддержкой JavaScript (для этого можно использовать SpiderMonkey и прочие запчасти от Mozilla) Срок: 2-4 недели ТЗ - в ICQ 44844368