Создание сервиса - скачивание контента на телефон

Требуется создание интернет и wap сервиса по скачиванию небольших по обьему видеофайлов соответвующего формата на телефон посредством wap,со снятием стоимости контента непосредственно с мобильного счета пользователя (а так же по принципу предоплаты через rupay,кредитной карты и другими не телефонными способами).