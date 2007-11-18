Новогодняя открытка

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать новогоднюю открытку в Flash .

Фриленсер должен быть из Киева!!

16 лет назад
wegas
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Социальная сеть

    Требуется создание сайта социальной сети. Будет: фото, блоги, группы, видео. Требования: опыт. При выборе исполнителя - ориентир на цену и работы. Писать СТРОГО в приват. По окончании постоянное сотрудничество по проекту (доработки и т.п.).

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннерная сеть

    $300

    Создание баннерной сети. Полный аналог http://www.banner.kiev.ua/ этой сети. Среди дополнений возможность покупки рекламодателем показов выпадающих окон на сайтах партнерах. Также возможность заказа дизайна окон.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ротатор для сайта

    $100

    Нужен простой ротатор на ПХП. Принцип работы: неограниченное количество мест для показа любые размеры баннеров статистика показов и кликов на баннеры алгоритм действий: задается размер баннеров, вводятся коды баннеров, ротатор выдает код для размещения на странице, при изменении ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен аналог такого сервиса

    $300

    http://readme.ru/. Сайт работает по простой системе, участники размещают на своих сайтах информеры системы и обмениваются посетителями. Обмен производится 1 к 1. Т.е если с вашего сайта ушел один посетитель, к вам также прийдет один посетитель. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание веб-сайта на .NET

    $750

    Создание вебсайта. ТЗ в вордовском файле. База готова. Дизайн отдельно (если можете Вы - вполне можно рассмотреть этот вариант). Если у Вас нет отзывов – никаких предоплат и этапов. Оплата частями после тестирования ВСЕХ форм ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад