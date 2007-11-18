Социальная сеть

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки239 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание сайта социальной сети. Будет: фото, блоги, группы, видео.

Требования: опыт.

При выборе исполнителя - ориентир на цену и работы.

Писать СТРОГО в приват.

По окончании постоянное сотрудничество по проекту (доработки и т.п.).

16 лет назад
web2007
Гость 
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16 лет в сервисе
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16 лет назад