Он-лайн игра Бильярд

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок187 просмотров
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Требуется сделать точную копию http://games.rambler.ru/game/billiard8/

Имеются люди на создание дизайна и хостинг, где это все будет хостится.

Требуется только Flash-программист, который это реализует.

Проект уже выставлялся, выбранный человек внезапно отказался от работы.

16 лет назад
web-creater
Лев 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
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