Он-лайн игра Бильярд

Требуется сделать точную копию http://games.rambler.ru/game/billiard8/

Имеются люди на создание дизайна и хостинг, где это все будет хостится.

Требуется только Flash-программист, который это реализует.

Проект уже выставлялся, выбранный человек внезапно отказался от работы.