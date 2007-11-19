Создание скриптов и оптимизация процессов

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Существует система интернет магазинов написанных на Joomlia,необходимо провести оценку проделанных работ (в плане качества),добавить необходимые скрипты для улучшения пользовательского интерфейса и SEO продвижения.

Задание №1 протестировать сайт на предмет выпада страниц сайта из поисковых систем (столкнулись с такой проблемой,хотя сервер работает отлично и доступность страниц высокая)

Требования:

- Качество

- Если вами же установленные сроки сдачи работ носят только рекомендательный характер - лучше не писать

16 лет назад
tops
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов(-2)
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