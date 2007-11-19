Создание скриптов и оптимизация процессов

Существует система интернет магазинов написанных на Joomlia,необходимо провести оценку проделанных работ (в плане качества),добавить необходимые скрипты для улучшения пользовательского интерфейса и SEO продвижения.

Задание №1 протестировать сайт на предмет выпада страниц сайта из поисковых систем (столкнулись с такой проблемой,хотя сервер работает отлично и доступность страниц высокая)

Требования:

- Качество

- Если вами же установленные сроки сдачи работ носят только рекомендательный характер - лучше не писать