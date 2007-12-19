Перенос БД из Xoops в DLE

Есть сайт, построенный на cms Xoops 2.0.

Я его переношу на DLE 6.3 + DLE Forum 2.0

Поэтому нужно перенести всеx пользователей со всеми настройками из базы Xoops в базу DLE.

Так же нужно перенести все топики, сообщения и т.п. из встроенного в Xoops форума в DLE Forum 2.0

Пользователей перенести легко, нужно только данные из базы xoops перенести в определенные поля в DLE, а вот с форумом чуть сложнее...