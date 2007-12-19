Перенос БД из Xoops в DLE

Нужно написать игру на сайт. Технология Flash. Размер игры - средняя. Возможно надо будет организовать работы вместе в Бд MySQL. Определите стоимость создания в вариации от ... и до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, построенный на cms Xoops 2.0.
Я его переношу на DLE 6.3 + DLE Forum 2.0
Поэтому нужно перенести всеx пользователей со всеми настройками из базы Xoops в базу DLE.
Так же нужно перенести все топики, сообщения и т.п. из встроенного в Xoops форума в DLE Forum 2.0
Пользователей перенести легко, нужно только данные из базы xoops перенести в определенные поля в DLE, а вот с форумом чуть сложнее...
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