Перенос БД из Xoops в DLE

Веб-программированиеЗавершен6 заявок199 просмотров
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Есть сайт, построенный на cms Xoops 2.0.

Я его переношу на DLE 6.3 + DLE Forum 2.0

Поэтому нужно перенести всеx пользователей со всеми настройками из базы Xoops в базу DLE.

Так же нужно перенести все топики, сообщения и т.п. из встроенного в Xoops форума в DLE Forum 2.0

Пользователей перенести легко, нужно только данные из базы xoops перенести в определенные поля в DLE, а вот с форумом чуть сложнее...

16 лет назад
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
azsoft
44 годаАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$60
2 дня
Нужный мне скрипт был написан исключительно точно и при первом его запуске сработал на все 100% и без ошибок! Т.е. я получил уже готовый проверенный скрипт. А скрипт между прочим был сложный и никто не хотел браться за него. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую всем.
Деньги получил. С ним работат очен прятно.
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