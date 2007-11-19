Есть сайт, построенный на cms Xoops 2.0. Я его переношу на DLE 6.3 + DLE Forum 2.0 Поэтому нужно перенести всеx пользователей со всеми настройками из базы Xoops в базу DLE. Так же нужно перенести все топики, сообщения ...
Создание скрипта для автоматизации работы sape.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача следующая:
Создать скрипт со следующим функционалом:
1). Логинется на sape.ru под указанным логином и паролем. (который можно изменять в настройках с помощью веб-интерфейса, а не с помощью правки php)
2). Получает список адресов купленных страниц.
3). Проверяет каждую на наличие в индексе Яндекса через известный xml сервис.
4). Автоматом заходит на sape.ru и банит все сайты, страницы которых оказались не в индексе (в результате чего ссылки автоматом снимаются).
5). Каждый этап сопровождается статистическими цифрами с просьбой подтвердить дальнейший этап.
6) xml яндекса принимает только 1000 запросов в сутки. Нужно сделать возможность остановки работы по превышанию лимита и продолжения в последующие дни.
7) Сделать удобный интерфейс со статус барами процесса работы.
8) Сделать выбор между баном и удалением адресов.
Делать лучше на php или perl
Жду Ваших конкурентноспособных предложений.
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