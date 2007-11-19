Создание скрипта для автоматизации работы sape.ru

Задача следующая:

Создать скрипт со следующим функционалом:

1). Логинется на sape.ru под указанным логином и паролем. (который можно изменять в настройках с помощью веб-интерфейса, а не с помощью правки php)

2). Получает список адресов купленных страниц.

3). Проверяет каждую на наличие в индексе Яндекса через известный xml сервис.

4). Автоматом заходит на sape.ru и банит все сайты, страницы которых оказались не в индексе (в результате чего ссылки автоматом снимаются).

5). Каждый этап сопровождается статистическими цифрами с просьбой подтвердить дальнейший этап.

6) xml яндекса принимает только 1000 запросов в сутки. Нужно сделать возможность остановки работы по превышанию лимита и продолжения в последующие дни.

7) Сделать удобный интерфейс со статус барами процесса работы.

8) Сделать выбор между баном и удалением адресов.

Делать лучше на php или perl

Жду Ваших конкурентноспособных предложений.