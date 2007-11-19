Создание скрипта для автоматизации работы sape.ru

$200
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача следующая:

Создать скрипт со следующим функционалом:

1). Логинется на sape.ru под указанным логином и паролем. (который можно изменять в настройках с помощью веб-интерфейса, а не с помощью правки php)

2). Получает список адресов купленных страниц.

3). Проверяет каждую на наличие в индексе Яндекса через известный xml сервис.

4). Автоматом заходит на sape.ru и банит все сайты, страницы которых оказались не в индексе (в результате чего ссылки автоматом снимаются).

5). Каждый этап сопровождается статистическими цифрами с просьбой подтвердить дальнейший этап.

6) xml яндекса принимает только 1000 запросов в сутки. Нужно сделать возможность остановки работы по превышанию лимита и продолжения в последующие дни.

7) Сделать удобный интерфейс со статус барами процесса работы.

8) Сделать выбор между баном и удалением адресов.

Делать лучше на php или perl

Жду Ваших конкурентноспособных предложений.

16 лет назад
nordmann
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перенос БД из Xoops в DLE

    Есть сайт, построенный на cms Xoops 2.0. Я его переношу на DLE 6.3 + DLE Forum 2.0 Поэтому нужно перенести всеx пользователей со всеми настройками из базы Xoops в базу DLE. Так же нужно перенести все топики, сообщения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Флеш игра на сайт

    Нужно написать игру на сайт. Технология Flash. Размер игры - средняя. Возможно надо будет организовать работы вместе в Бд MySQL. Определите стоимость создания в вариации от ... и до ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на Битрикс.

    Пропал программист, который делал наш сайт на Битрикс стандарт. Ищем фрилансера, который завершит работу. Есть ТЗ, сверстанные страницы, поставленный Битрикс с заведенными шаблонами и пр. вещи необходимые для работы. Кандидат только из МОСКВЫ!!!! Работаем по договору. Оплата безналом. Стоимость и сроки ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Он-лайн игра Бильярд

    Требуется сделать точную копию http://games.rambler.ru/game/billiard8/ Имеются люди на создание дизайна и хостинг, где это все будет хостится. Требуется только Flash-программист, который это реализует. Проект уже выставлялся, выбранный человек внезапно отказался от работы.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Помогите создать страницу с небольшим php кодом

    Добрый день у меня такая просьба создать интернет страницу с кодом php примерный шаблон можно глянуть здесь(особо не смейтесь окей) http://moizadania.narod.ru/site.php Так вот что мне нужно 1 Сделать более менее сносную страницу структура должна соответствовать представленому шаблону ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Социальная сеть

    Требуется создание сайта социальной сети. Будет: фото, блоги, группы, видео. Требования: опыт. При выборе исполнителя - ориентир на цену и работы. Писать СТРОГО в приват. По окончании постоянное сотрудничество по проекту (доработки и т.п.).

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад