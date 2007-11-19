Настройка парсера от mambo

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Есть готовый шаблон парсера от партнёрки знакомств mambo. Требуется настроить его на вывод в блоке скрипта в кодировке windows-1251. Шаблон прилагается.

16 лет назад
alu
47 летЭстония
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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