Скрипт каталога (срочно)

Нужен php-скрипт (или найти и поправить первый попавшийся), не cms - чтобы вставить в простенький сайт.

php+mysql

Есть шесть категорий, в них лоты (элементы каталога).

У каждой категории (точнее у лотов в категории) свои параметры - пусть будет 4 параметра - типа VARCHAR.

Мне нужно:

1. Возможность добавления/удаления/правки лотов из админ-страницы.

2. Постраничный вывод по xx лотов на страницу (наименование, кусок описания, кнопка "подробнее"), детализация лота по "подробнее".

3. Страницу поиска по каталогу (с постраничным выводом) - по названию, описанию, по параметрам.

4. Минискрипт "случайные лоты" - 3 случайных лота из 3-х случайных категорий.

5. Кратко пояснить особенности внедрения в существующий сайт и описать основные переменные.

Бюджет низкий, но работа простая.