Доработка онлайновой БД

Необходимо написать скрипт для автоматической регистрации оплаты услуг зарегистрированных пользователей через WebMoney Transfer, Yandex.деньги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общее описание задачи: довести до ума онлайновую базу учета клиентов. Доводка функционала, натяжка дизайна.
Текущее состояние базы можно посмотреть по адресу www.crm-soft.ru/clients login=em, pass=psskoff
Совместимость - >= FF 2, >= IE 6
Средства разработки. платформа – Php 5 + mysql. Для отсылки на сервер данных о редактировании/добавлении звонков и персонала используется ajax. В других местах ajax НЕ используется. Сейчас используется xslt, вместо него делаем обычный html+php. Делаем разделение кода и html, но разделение это - средствами Php. То есть вначале формируем все необходимые переменные и списки, а потом идет html, в котором допускается только и циклы для формирования табличек.
1. Разбираемся как и что работает. Составляем список вопросов и получаем пояснения.
2. Удаляем все лишние файлы. Для каждой функции и класса пишем текстовый комментарий для чего она.
3. Просматриваем работу сайта, ищем ошибки (если есть). Устраняем найденные ошибки.
4.-10. относятся к форме "Фирмы"
4. Берем html похожей формы (будет дан), меняем дизайн по аналогии.
5. Фирмы - Информация по звонкам. Оформляем как на рисунке (кнопки и т.д. - будут отличия от html), добавляем работу с файлами. Работа с файлами:
5.1. Каждый звонок может содержать один файл. Имя файла сохраняется в поле где обычно хранится основной текст звонка.
5.2. Файл сохраняется на сервере под именем, совпадающим с кодом (id) звонка. Файл сохраняется в папке, название которой совпадает с кодом (id) текущей фирмы. Папка создается в папке проекта (проект – это то что выбирается в верхнем правом углу формы слева от меню), название папки проекта совпадает с id проекта.
5.3. Загрузка прикрепленного файла – щелчком на его имени.
5.4. При удалении записи программа удаляет связанные с записью файл.
6. Фирмы - Информация по звонкам. По умолчанию область ввода / редактирования информации не отображается (потому как занимает много места. Выводим ее на экран при нажатии на кнопку добавления звонка, либо на кнопку редактирования. Кнопка скрытия области редактирования не предусмотрена. При открытии другой фирмы область ввода/редактирования снова становится скрытой.
7. Фирмы - Информация о персонале – оформляем аналогично звонкам, только кнопок и полей там меньше.
8. Фирмы - Информация по звонкам – информация сортируется по дате звонка по убыванию, после этого – по id звонка по убыванию. В шапку выносится информация о дате «перезвонить» из самого верхнего звонка. (это та инф., которая сейчас отображается красным шрифтом)
9. Добавляем на форму кнопку Печати (выводит данные о текущей фирме в новом окне в режиме предпросмотра). Расоложение кнопки и рисунок будут даны.
10. Делаем Расширенные фильтры в Фирмах по образцу Access (по тем же полям), Если в онлайновой версии меньше полей, чем в Access – добавляем поля.
11. Делаем «Отчет по звонкам» как в Access
12. «Отчет по звонкам» и редактирование справочников доступны только администратору. Разбиваем "Настройки" на персональную инфорацию, и справочники (доступную только админам). (в меню 2 уровня)
13. Добавляем в Фирмы поле "Предлагаемый продукт", и делаем для него справочник, аналогично прочим справочникам. Добавляем редактирование значений справочника в Настройки, возможность фильтрации по полю в Расширенный фильтр. Название таблички - firms_list_of_offered_products
14. Меняем оформление меню (html будет дан)
15. Инф. о звонках – каждый пользователь может редактировать инф. только о своих звонках.
16. ** Делаем «Расписание» как в Access (если это сложно, то не надо – обойдемся)
17. ** Создаем пункт меню 1 уровня "База знаний". Создаем табличку с именем knowledge_articles (client_id int, art_id int autoincrement, art_name varchar(100) unique, html_text).
В меню 2 уровня - два пункта, "редактирование" и "просмотр".
Редактирование - доступно только админам, выводится список (select art_id, art_name from knowledge_articles where client_id=$cur_client_id), кнопка удаления записи, и возможность добавить новый art_id. Добавление - art_name вносится руками, html_text подгружается из файла, указанного пользователем. И список, и возможность добавления делаются на одной странице, без всякого ajax. Изменить html_text невозможно, только удалить запись. Исправление названия возможно, делается на той же странице, механизм аналогичен стандартному (при нажатии на кнопку Название попадает в специальное поле, где его можно отредактировать).
Просмотр - Слева выводится список (select art_id, art_name from knowledge_articles where client_id=$cur_client_id), справа - тот html_text на который щелкнул пользователь в левой части. Страничка делается без аякса.
18. в основном вроде все, но возможны еще мелочи неучтенные.
!! Пункты 16 и 17 просьба оценивать отдельно.
В данном случае приоритетной является цена, может быть для удешевления мы от 16 и 17 откажемся.
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