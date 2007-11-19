Облако тэгов

Создание дизайна; написание ядра, всех сопутствующих модулей и т.д. интернет-аукциона типа "Molotok.RU" (до обновления площадки) с последующим администрированием или без (указать в теме). Также если есть желание и возможность приветствуются предложения по раскрутке и продвижению ...