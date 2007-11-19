Скрипт доски объявлений

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок201 просмотр
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Разработка скрипта доски объявлений на php 5, практически эдентичного(с минимальными изменениями) http://www.doska.us. Удобная админка. Заточеная под контекстную рекламу.

16 лет назад
zik7
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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