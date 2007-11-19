Исправление сайта на Joomla (криво работает)

Задача: есть сайт www.dendor.ru (joomla). К нему был сделан английский аналог, надо исправить допущенную кривизну.

в папке en лежит ошибочно созданная версия, ее надо удалить

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Вот данные по проблемам на сайте

Баг репорт по английской версии сайта Dendor.

1. Сайт живёт в двух каталогах на хостинге /en и /joomla/en . Он настроен так, что пользуется файлами из обоих каталогов, хотя каждый из этих каталогов содержит всё, что должно работать в одном каталоге. Ессно, стоит удалить один из них, сайт работать не будет.

2. Если изменения из русской версии затрагивают английскую версию, то они как-то связаны вероятней через базу данных, либо через файлы.

3. Изменение шаблона не влечёт за собой никаких изменений на сайте! Возможно, это связано с вышеуказанными причинами.

4. Глюк с временным исчезновением картинок с сайта. бывает иногда и в русской и в англ версии, поведение которое к этому приводит неясно

5. Жумловский редактор содержимого работает криво, не позволяет форматировать текст и даже не видно курсора (в mozilla firefox). ИЕ вообще не работает, в ФФ не видно курсора

6. Кто-нибудь просматривал dendor.ru через Opera? проблемы видны сразу как зайдешь

P.S.: Есть текст, есть подправленные картинки. Осталось сделать: убрать весь русский скрытый текст из шаблона, заменить слово “новости” словом “News”, убрать баннер и текст МЭП из левого столбика под меню и победить описанные выше глюки, для чего впрочем, моя помощь как переводчика не требуется.

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