Доработка сайта на Virtuemart+Joomla

Здравствуйте! Необходимо выполнить ряд работ по программированию на PHP. Работа представляет из себя создание несложных PHP классов по заданной спецификации. На текущий момент требуются 5-7 человек, которые будут загружены на 1-2 месяца на полный день. Мы набираем ...
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Есть интернет-магазин на базе Virtuemart+Joomla, требуется внести ряд доработок:
1. на странице пользователя показывать сколько покупок он сделал, на какую сумму. в админке добавить отчет из которого видно, какие пользователи сколько покупок совершили и на какую сумму
2. на странице товара возможность отправить ссылку на товар другу
3. создать упрощенный аналог mywishlist.ru – юзеры могут добавлять желания, делать их скрытыми или показывать друзьям, помечать их как выполненные, приглашать друзей заполнить wishlist, и т.д. + можно добавлять товары из магазина в желания.
4. добавить на сайт такую штуку: если человек не дозвонился, вводит свой телефон и имя – это отправляется на системный е-майл (т.е. человек заказывает обратный звонок)
Интересуют сроки/деньги за эти доработки. Предпочтительно браться за все пункты, но можно и за часть какую-то.
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