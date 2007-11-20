Доработка сайта на Virtuemart+Joomla

Есть интернет-магазин на базе Virtuemart+Joomla, требуется внести ряд доработок:

1. на странице пользователя показывать сколько покупок он сделал, на какую сумму. в админке добавить отчет из которого видно, какие пользователи сколько покупок совершили и на какую сумму

2. на странице товара возможность отправить ссылку на товар другу

3. создать упрощенный аналог mywishlist.ru – юзеры могут добавлять желания, делать их скрытыми или показывать друзьям, помечать их как выполненные, приглашать друзей заполнить wishlist, и т.д. + можно добавлять товары из магазина в желания.

4. добавить на сайт такую штуку: если человек не дозвонился, вводит свой телефон и имя – это отправляется на системный е-майл (т.е. человек заказывает обратный звонок)

Интересуют сроки/деньги за эти доработки. Предпочтительно браться за все пункты, но можно и за часть какую-то.