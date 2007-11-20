Доработка сайта на Virtuemart+Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интернет-магазин на базе Virtuemart+Joomla, требуется внести ряд доработок:

1. на странице пользователя показывать сколько покупок он сделал, на какую сумму. в админке добавить отчет из которого видно, какие пользователи сколько покупок совершили и на какую сумму

2. на странице товара возможность отправить ссылку на товар другу

3. создать упрощенный аналог mywishlist.ru – юзеры могут добавлять желания, делать их скрытыми или показывать друзьям, помечать их как выполненные, приглашать друзей заполнить wishlist, и т.д. + можно добавлять товары из магазина в желания.

4. добавить на сайт такую штуку: если человек не дозвонился, вводит свой телефон и имя – это отправляется на системный е-майл (т.е. человек заказывает обратный звонок)

Интересуют сроки/деньги за эти доработки. Предпочтительно браться за все пункты, но можно и за часть какую-то.

JoomlaVirtuemart
16 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Много PHP работы несложного уровня

    $4000

    Здравствуйте! Необходимо выполнить ряд работ по программированию на PHP. Работа представляет из себя создание несложных PHP классов по заданной спецификации. На текущий момент требуются 5-7 человек, которые будут загружены на 1-2 месяца на полный день. Мы набираем ...

    PHP
    Веб-программирование31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт доски объявлений

    Разработка скрипта доски объявлений на php 5, практически эдентичного(с минимальными изменениями) http://www.doska.us. Удобная админка. Заточеная под контекстную рекламу.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправление сайта на Joomla (криво работает)

    $40

    Задача: есть сайт www.dendor.ru (joomla). К нему был сделан английский аналог, надо исправить допущенную кривизну. в папке en лежит ошибочно созданная версия, ее надо удалить ====================================== Вот данные по проблемам на сайте Баг репорт по английской ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Облако тэгов

    Создать, разработать скрипт (модуль) облако тэгов. Возможность добавлять и редактировать на каждой странице. Слова будут выдавать в поиск по сайту. Тут пример : http://www.bitrix.ru/blog/rsv/192.php?phrase_id=658695

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка онлайновой БД

    $120

    Общее описание задачи: довести до ума онлайновую базу учета клиентов. Доводка функционала, натяжка дизайна. Текущее состояние базы можно посмотреть по адресу www.crm-soft.ru/clients login=em, pass=psskoff Совместимость - &gt;= FF 2, &gt;= IE 6 Средства разработки. платформа – ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт - агенство по подбору актеров

    $250

    На готовом любом движке. Что то типа кадрового агенства. Дизайн (фирменный стиль имеется), можно сделать по любому шаблону но изменить цветовую гамму под стиль. Главное удобная панель администратора. Основные требования: рассылка писем соискателям, удобство регистрации актеров в личном кабинете, ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка интересного проекта на ASP.NET

    $1000

    WEB-студия ищет ASP.NET - программиста, способного развить сущестующий сайт, посвящённый автоспорту. Задачи: -"прикрутить" усовершенствованный дизайн - оптимизировать и доработать AJAX - реализовать набор небольших функциональных доработок к сайту Требования: увереные знания ASP.NET, C#, AJAX, MSSQL, умение разбираться в чужом коде, умение верстать ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой интернет магазин

    $50

    Нужен простенький скрипт интернет-магазина, со следующими функциями - одноуровневый каталог товаров, корзина, и при добавлении товара/категории - правка метатегов и тайтла. В идеале - уже написаный вами скрипт, т.к. нужно срочно. Скидывайте демо (если уже есть скрипт) ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад