Много PHP работы несложного уровня

Здравствуйте!

Необходимо выполнить ряд работ по программированию на PHP. Работа представляет из себя создание несложных PHP классов по заданной спецификации.

На текущий момент требуются 5-7 человек, которые будут загружены на 1-2 месяца на полный день.

Мы набираем группу для начала производства работ.

Требования к кандидатам:

- хотя бы небольшой опыт работы на PHP

- знание основ ООП

- хороший ангийский для чтения и письма

- отвественность и отсутствие привычки работать на 10 проектов сразу

Что мы предлагаем:

- оплата 500-600$ в месяц для удаленной работы + бонусы в случае хорошей производительности

- гарантированный объем работ на месяц-полтора вперед.

- дальнейшее долгосрочное сотрудничество с наиболее успешными разработчиками

На текущий момент нас НЕ интересует сотрудничество со сложившимися командами в силу определенных причин, поэтому предложения ждем в первую очередь от фрилансеров-индивидуалов.

Оплата - WebMoney, банк-перевод, контакт.

Готовы работать с людьми вне зависимости от географического положения.

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, ТО:

- НЕ надо писать в приват - я не читаю сообщения там. Пишите здесь или по следующим контактам:

- ICQ 317-311-619

- e-mail [email protected]

- тел +7 812 4495567

Первая вещь, которую я попрошу от вас - это резюме.

ГОСПОДА! Размещайте в теле предложения контакты, как минимум ICQ.