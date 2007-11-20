Много PHP работы несложного уровня

Разработка скрипта доски объявлений на php 5, практически эдентичного(с минимальными изменениями) http://www.doska.us. Удобная админка. Заточеная под контекстную рекламу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо выполнить ряд работ по программированию на PHP. Работа представляет из себя создание несложных PHP классов по заданной спецификации.
На текущий момент требуются 5-7 человек, которые будут загружены на 1-2 месяца на полный день.
Мы набираем группу для начала производства работ.
Требования к кандидатам:
- хотя бы небольшой опыт работы на PHP
- знание основ ООП
- хороший ангийский для чтения и письма
- отвественность и отсутствие привычки работать на 10 проектов сразу
Что мы предлагаем:
- оплата 500-600$ в месяц для удаленной работы + бонусы в случае хорошей производительности
- гарантированный объем работ на месяц-полтора вперед.
- дальнейшее долгосрочное сотрудничество с наиболее успешными разработчиками
На текущий момент нас НЕ интересует сотрудничество со сложившимися командами в силу определенных причин, поэтому предложения ждем в первую очередь от фрилансеров-индивидуалов.
Оплата - WebMoney, банк-перевод, контакт.
Готовы работать с людьми вне зависимости от географического положения.
ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, ТО:
- НЕ надо писать в приват - я не читаю сообщения там. Пишите здесь или по следующим контактам:
- ICQ 317-311-619
- e-mail [email protected]
- тел +7 812 4495567
Первая вещь, которую я попрошу от вас - это резюме.
ГОСПОДА! Размещайте в теле предложения контакты, как минимум ICQ.
- Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Сделать flash слайд шоу примерно такого плана http://autobahn-motorcar-group-pre-owned.ebizautos.com/shared/viewer.aspx?&iid=2266282&src=eBay&pid=1Веб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Задача: есть сайт www.dendor.ru (joomla). К нему был сделан английский аналог, надо исправить допущенную кривизну. в папке en лежит ошибочно созданная версия, ее надо удалить ====================================== Вот данные по проблемам на сайте Баг репорт по английской ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Создать, разработать скрипт (модуль) облако тэгов. Возможность добавлять и редактировать на каждой странице. Слова будут выдавать в поиск по сайту. Тут пример : http://www.bitrix.ru/blog/rsv/192.php?phrase_id=658695Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $120
Общее описание задачи: довести до ума онлайновую базу учета клиентов. Доводка функционала, натяжка дизайна. Текущее состояние базы можно посмотреть по адресу www.crm-soft.ru/clients login=em, pass=psskoff Совместимость - >= FF 2, >= IE 6 Средства разработки. платформа – ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать скрипт для автоматической регистрации оплаты услуг зарегистрированных пользователей через WebMoney Transfer, Yandex.деньгиВеб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
На готовом любом движке. Что то типа кадрового агенства. Дизайн (фирменный стиль имеется), можно сделать по любому шаблону но изменить цветовую гамму под стиль. Главное удобная панель администратора. Основные требования: рассылка писем соискателям, удобство регистрации актеров в личном кабинете, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
WEB-студия ищет ASP.NET - программиста, способного развить сущестующий сайт, посвящённый автоспорту. Задачи: -"прикрутить" усовершенствованный дизайн - оптимизировать и доработать AJAX - реализовать набор небольших функциональных доработок к сайту Требования: увереные знания ASP.NET, C#, AJAX, MSSQL, умение разбираться в чужом коде, умение верстать ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен простенький скрипт интернет-магазина, со следующими функциями - одноуровневый каталог товаров, корзина, и при добавлении товара/категории - правка метатегов и тайтла. В идеале - уже написаный вами скрипт, т.к. нужно срочно. Скидывайте демо (если уже есть скрипт) ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Имеется rdf нужен скрипт, который разложит его в html каталог используя шаюлоны. Примеры rdf: пример структуры каталога - http://d-engine.biz/structure.txt пример содержимого страниц - http://d-engine.biz/content.txt Из параметров нужно указать стартовый узел. Оптимально реализовывать на perl, так как там уже есть готовые ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад