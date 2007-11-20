Много PHP работы несложного уровня

$4000
Веб-программированиеЗакрыт31 заявка686 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо выполнить ряд работ по программированию на PHP. Работа представляет из себя создание несложных PHP классов по заданной спецификации.

На текущий момент требуются 5-7 человек, которые будут загружены на 1-2 месяца на полный день.

Мы набираем группу для начала производства работ.

Требования к кандидатам:

- хотя бы небольшой опыт работы на PHP

- знание основ ООП

- хороший ангийский для чтения и письма

- отвественность и отсутствие привычки работать на 10 проектов сразу

Что мы предлагаем:

- оплата 500-600$ в месяц для удаленной работы + бонусы в случае хорошей производительности

- гарантированный объем работ на месяц-полтора вперед.

- дальнейшее долгосрочное сотрудничество с наиболее успешными разработчиками

На текущий момент нас НЕ интересует сотрудничество со сложившимися командами в силу определенных причин, поэтому предложения ждем в первую очередь от фрилансеров-индивидуалов.

Оплата - WebMoney, банк-перевод, контакт.

Готовы работать с людьми вне зависимости от географического положения.

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, ТО:

- НЕ надо писать в приват - я не читаю сообщения там. Пишите здесь или по следующим контактам:

- ICQ 317-311-619

- e-mail [email protected]

- тел +7 812 4495567

Первая вещь, которую я попрошу от вас - это резюме.

ГОСПОДА! Размещайте в теле предложения контакты, как минимум ICQ.

PHP
16 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт доски объявлений

    Разработка скрипта доски объявлений на php 5, практически эдентичного(с минимальными изменениями) http://www.doska.us. Удобная админка. Заточеная под контекстную рекламу.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправление сайта на Joomla (криво работает)

    $40

    Задача: есть сайт www.dendor.ru (joomla). К нему был сделан английский аналог, надо исправить допущенную кривизну. в папке en лежит ошибочно созданная версия, ее надо удалить ====================================== Вот данные по проблемам на сайте Баг репорт по английской ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Облако тэгов

    Создать, разработать скрипт (модуль) облако тэгов. Возможность добавлять и редактировать на каждой странице. Слова будут выдавать в поиск по сайту. Тут пример : http://www.bitrix.ru/blog/rsv/192.php?phrase_id=658695

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка онлайновой БД

    $120

    Общее описание задачи: довести до ума онлайновую базу учета клиентов. Доводка функционала, натяжка дизайна. Текущее состояние базы можно посмотреть по адресу www.crm-soft.ru/clients login=em, pass=psskoff Совместимость - &gt;= FF 2, &gt;= IE 6 Средства разработки. платформа – ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт - агенство по подбору актеров

    $250

    На готовом любом движке. Что то типа кадрового агенства. Дизайн (фирменный стиль имеется), можно сделать по любому шаблону но изменить цветовую гамму под стиль. Главное удобная панель администратора. Основные требования: рассылка писем соискателям, удобство регистрации актеров в личном кабинете, ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка интересного проекта на ASP.NET

    $1000

    WEB-студия ищет ASP.NET - программиста, способного развить сущестующий сайт, посвящённый автоспорту. Задачи: -"прикрутить" усовершенствованный дизайн - оптимизировать и доработать AJAX - реализовать набор небольших функциональных доработок к сайту Требования: увереные знания ASP.NET, C#, AJAX, MSSQL, умение разбираться в чужом коде, умение верстать ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой интернет магазин

    $50

    Нужен простенький скрипт интернет-магазина, со следующими функциями - одноуровневый каталог товаров, корзина, и при добавлении товара/категории - правка метатегов и тайтла. В идеале - уже написаный вами скрипт, т.к. нужно срочно. Скидывайте демо (если уже есть скрипт) ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Преобразование rdf в html

    Имеется rdf нужен скрипт, который разложит его в html каталог используя шаюлоны. Примеры rdf: пример структуры каталога - http://d-engine.biz/structure.txt пример содержимого страниц - http://d-engine.biz/content.txt Из параметров нужно указать стартовый узел. Оптимально реализовывать на perl, так как там уже есть готовые ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад